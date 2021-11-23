Восемь докшольных учреждений создадут в Кабардино-Балкарии до конца года

НАЛЬЧИК, 23 ноября. /ТАСС/. Восемь дошкольных учреждений на 525 мест планируется создать в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) до конца текущего года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства региона во вторник.

"В Кабардино-Балкарской Республике за последние два года введено в строй 43 дошкольных блока на 2 740 мест. До конца 2021 года планируется создать 525 мест - это еще восемь объектов дошкольного образования", - сообщили в пресс-службе.

Один из новых детских садов открылся во вторник в селении Верхний Баксан, мероприятие посетили вице-премьер России Александр Новак и глава КБР Казбек Коков. Они осмотрели помещения дошкольного учреждения, пообщались с персоналом, поздравили жителей села с новым детским садом и пожелали детям и воспитателям успехов.

Детский сад рассчитан на 42 воспитанника, его могут посещать дети в возрасте от полутора до трех лет. Новое учреждение создано по федеральному проекту "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" национального проекта "Демография". На реализацию проекта из федерального бюджета было выделено больше 39 млн рублей. Ранее сельский детсад располагался в старом приспособленном помещении, в новом здании созданы все условия для комфортного пребывания детей, учреждение оснащено всем необходимым.