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Умер дирижер оркестра Национальной оперы Украины Власенко

Ему было 83 года
Аллин Власенко (в центре) Григорий Ганзбург/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons
Описание
Аллин Власенко (в центре)
© Григорий Ганзбург/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons

КИЕВ, 23 ноября. /ТАСС/. Дирижер оркестра Национальной оперы Украины Аллин Власенко умер в возрасте 83 лет. Об этом во вторник сообщила пресс-служба театра.

"Отошел в вечность один из лучших дирижеров современности Аллин Григорьевич Власенко", - говорится в сообщении на странице в Instagram.

При этом в опере напомнили, что три года назад маэстро отмечал 60-летний юбилей творческой деятельности.

Аллин Власенко выпускник Харьковской консерватории. С 1966 года был дирижером Государственного симфонического оркестра Украины. В 1971 году стал дирижером Национальной оперы Украины имени Тараса Шевченко. В период с 1992 по 1996 год был главным дирижер симфонического оркестра Харьковской филармонии. В его репертуаре было более 50 оперных и балетных представлений, в частности, "Баядерка", "Щелкунчик", "Ночь перед Рождеством", "Кармен-сюита", "Спящая красавица".

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