Мурашко сообщил о снижении числа пациентов с коронавирусом в России на 14%

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Общее количество пациентов с коронавирусной инфекцией в России снизилось на 14%. Об этом во вторник заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Общее количество активных случаев снизилось на 14%, но количество пациентов, находящихся под наблюдением, достаточно велико. Это более 1 млн 72 тыс. граждан", - сказал он на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

По его словам, свыше 860 тыс. пациентов с коронавирусом лечатся амбулаторно, более 212 тыс. пациентов получают помощь в стационарах. "Более 860 тыс. пациентов наши врачи ведут амбулаторно и более 212 тыс. пациентов лечатся в стационарах", - сообщил Мурашко.

Он также отметил, что все пациенты, находящиеся на амбулаторном лечении, получают необходимые лекарственные препараты. "Принятое правительством решение на выделение средств на амбулаторное лечение позволяет нам обеспечивать лекарственными препаратами пациентов. Росздравнадзору дано поручение следить за качеством обеспечения, своевременностью и работой горячих линий", - заявил глава Минздрава.

По словам Мурашко, максимальный рост числа случаев тяжелого течения коронавируса отмечен в девяти субъектах, в том числе в Карелии, Ставропольском, Камчатском и Хабаровском краях.

"Максимальный рост за неделю тяжелых пациентов отмечен в следующих регионах: Карелия, Камчатский край, Хабаровский край, Ставропольский край, Чеченская Республика, Кемеровская область, Тверская, Липецкая и Мурманская области", - сказал он. Министр напомнил, что для активно циркулирующего на сегодняшний день штамма "дельта" характерно тяжелое течение болезни.

Развернутые койки

Министр также сообщил, что около 273 тыс. коек для больных ковидом развернуто в России, за прошедшую неделю для планового лечения были возвращены 19 тыс. коек.

"Развернуты койки - их всего 273 тыс., за прошедшую неделю мы 19 тыс. коек вернули обратно в сеть для оказания плановой помощи. Это очень важно, чтобы сократить сроки ожидания", - сказал он.

Мурашко также отметил, что удалось снизить число привлеченных к помощи в борьбе с пандемией преподавателей и студентов медицинских учреждений. "Привлеченное количество преподавателей и студентов медицинских вузов и средних учреждений, готовящих медсестер и фельдшеров для системы оказания медпомощи, мы также часть вернули сегодня в образовательные классы. Но тем не менее сегодня почти 65 тыс. человек продолжают трудиться и помогать коллегам-медикам", - рассказал он.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова отмечала, что 29% от общего числа больничных коек в России заняты пациентами с ковидом. Тогда в России было развернуто 301,5 тыс. коек для коронавирусных больных.