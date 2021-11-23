Около 60 объектов обращения с ТКО планируют создать в Свердловской области к 2030 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Около 60 объектов сортировки, обезвреживания, утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) планируют создать и реконструировать в Свердловской области к 2030 году в соответствии с актуализированной территориальной схемой обращения с отходами. Это позволит направлять на переработку не менее 50% отходов, сообщили во вторник в департаменте информационной политики региона.

"К 2030 году на Среднем Урале планируется создать и реконструировать около 60 объектов сортировки, обезвреживания, утилизации и захоронения ТКО. В совокупности все это позволит направлять на переработку не менее 50% образуемых в регионе отходов", - говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что в Свердловской области завершилась актуализация территориальной схемы обращения с отходами. Основным отличием обновленного документа стало включение в него объектов по переработке. В частности, актуализирован реестр мест накопления ТКО - на сегодняшний день он насчитывает более 37 тыс. контейнерных площадок. Новая редакция схемы также содержит перечень из 119 пунктов приема вторичного сырья, куда можно сдать полезные фракции бытовых отходов.

"Создание в регионе экономики замкнутого цикла, а также максимальное направление образуемых населением коммунальных отходов на переработку является одной из основополагающих задач экологической реформы. Поэтому основной акцент при корректировке территориальной схемы был сделан на формировании новой, современной отраслевой инфраструктуры", - отметил замминистра энергетики и ЖКХ региона Егор Свалов.

Реформа обращения с ТКО началась в Свердловской области в январе 2019 года. В регионе работают три оператора - "Специализированная автобаза", "Рифей", "ТБО "Экосервис". Как ранее сообщал Свалов, все твердые коммунальные отходы, которые образуются в регионе, будут поступать на мусоросортировочные комплексы к 2026 году. Для этого необходимы 12 действующих мусоросортировочных комплексов.