Попова сообщила о стабилизации эпидемической ситуации в 34 регионах

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Стабилизация эпидемической ситуации сегодня фиксируется в 34 российских регионах, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Пока стабилизация уровней отмечена в 34 субъектах РФ", - сказала она на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве.

Глава Роспотребнадзора отметила, что заболеваемость в стране снизилась более чем на 6% за прошедшую неделю.

"Хочу отметить, что по итогам прошедших двух недель мы наблюдаем снижение [заболеваемости ковидом]. И предыдущая неделя показала снижение еще более чем на 6%", - сказала она.

При этом рост заболеваемости коронавирусной инфекцией пока продолжается в 18 регионах.