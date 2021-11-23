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Пандемия COVID-19
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Попова сообщила о стабилизации эпидемической ситуации в 34 регионах

При этом рост заболеваемости COVID-19 пока продолжается в 18 регионах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Стабилизация эпидемической ситуации сегодня фиксируется в 34 российских регионах, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Пока стабилизация уровней отмечена в 34 субъектах РФ", - сказала она на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве.

Глава Роспотребнадзора отметила, что заболеваемость в стране снизилась более чем на 6% за прошедшую неделю.

"Хочу отметить, что по итогам прошедших двух недель мы наблюдаем снижение [заболеваемости ковидом]. И предыдущая неделя показала снижение еще более чем на 6%", - сказала она.

При этом рост заболеваемости коронавирусной инфекцией пока продолжается в 18 регионах.

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РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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