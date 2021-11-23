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Попова назвала недостаточными темпы вакцинации от гриппа в России

Глава Роспотребнадзора предупредила о высоком риске осложнения ситуации с гриппом в стране в ближайшее время

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Доля привитых от гриппа в России составляет 36% от населения страны, этого недостаточно, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Риск осложнения ситуации с гриппом в России в ближайшее время высок, отметила она на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

"Иммунизация против гриппа <...> продолжается, но уровни охвата на сегодняшний день недостаточны: это 36% от совокупного населения, наша планка - 60%. Развитие эпидпроцесса по гриппу продолжается, еженедельно мы сегодня выявляем не меньше двухсот образцов вирусов гриппа AH3N2, и это говорит о высоких рисках осложнения эпидситуации в ближайший период", - сказала она.

По ее словам, активизация работы по прививочной кампании против гриппа сегодня крайне актуальна.

В свою очередь глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что более 46 млн человек в РФ привиты сегодня против гриппа.

"Также активно идет сегодня вакцинация против гриппа. В общей сложности вакцинированы сегодня уже более 46 млн человек", - сказал он. По словам министра, в общее число вакцинированных от гриппа входит и детское население.

 

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПопова, Анна Юрьевна
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