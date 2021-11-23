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Пандемия COVID-19
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Попова заявила, что с увеличением охвата тестирования на ковид не справились 28 регионов

В из числе Оренбургская область, Башкирия, Северная Осетия, Сахалинская область, Кабардино-Балкария, Омская область, Крым, Костромская область, Краснодарский край и Чувашия

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. 28 российских регионов не справились с увеличением охвата граждан тестированием на коронавирус, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления возбудителя ковида увеличен до 300 исследований на 100 тыс. населения. За прошедшую неделю преимущественное количество субъектов Российской Федерации справилось с этой задачей, за исключением двадцати восьми", - сказала Попова на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Она назвала регионы, которые проводят менее 250 исследований на 100 тыс. человек в сутки: это Оренбургская область, Башкирия, Северная Осетия, Сахалинская область, Кабардино-Балкария, Омская область, Крым, Костромская область, Краснодарский край и Чувашия.

"Притом что по Республике Крым цифры были очень высокие в предыдущие две недели, и только на прошедшей мы наблюдаем снижение. Коллеги доложили, что они с этим справятся буквально в ближайшие дни. Организационные мероприятия по всем субъектам уже проведены", - добавила Попова.

Кроме того, Роспотребнадзор дорабатывает цифровую платформу для контроля сроков выдачи результатов тестов на коронавирусную инфекцию.

"Наша цифровая платформа позволяет отследить [сроки выдачи результатов тестов]. Мы сейчас ее дорабатываем, чтобы мы могли в онлайн-формате контролировать эти сроки. Пока мы это делаем с помощью контрольных мероприятий и горячей линии", - сказала Попова.

Она также напомнила, что время доставки проб на коронавирусную инфекцию в лаборатории изменено. Раньше сроки доставки тестов для исследования не нормировались, тогда как сегодня данное время должно составлять строго 24 часа. "Следовательно, пациент должен получить результат в течение 48 часов от момента забора материала: 24 часа до доставки и 24 часа до выдачи пациентам результата", - отметила она.

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