Дело о продаже поддельного сертификата о вакцинации возбудили в Иванове

ТАСС, 23 ноября. Следователи в Иванове возбудили уголовное дело в отношении 22-летней девушки, которая подозревается в сбыте за 15 тыс. рублей поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по Ивановской области.

"Следственным отделом по Ленинскому району города Иваново СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении 22-летней местной жительницы. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования или сбыт такого документа")", - сообщила пресс-служба.

Как уточняется в сообщении, 13 августа подозреваемая в преступлении девушка за деньги осуществила сбыт сертификата о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), содержащего заведомо ложные сведения о вакцинации, без ее фактического прохождения. "За указанную услугу подозреваемая получила денежные средства в размере 15 000 рублей", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

С начала пандемии в Ивановской области выявлено 60 573 случая заражения коронавирусом, выздоровели 51 183 человека, 2 061 пациент умер.