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QR-коды для переболевших "неофициально".
QR-коды для переболевших "неофициально".
QR-коды для переболевших "неофициально".
QR-коды для переболевших "неофициально".
QR-коды для переболевших "неофициально".
Пандемия COVID-19

QR-коды для переболевших "неофициально". Главное о коронавирусе за 23 ноября

© Семен Антонов/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 9 400 835 случаев заражения, из них новых — 33 996 (минимум с 19 октября). За сутки умерли 1 243 человека, за весь период — 266 579.
  • Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал продумать предложения о предоставлении QR-кодов россиянам, которые переболели в легкой форме, но не прививались и не обращались в медучреждение.
  • Говорить о введении новых антиковидных мер в новогодние каникулы пока рано, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
  • Стабилизация эпидемической ситуации сегодня фиксируется в 34 российских регионах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом, по ее словам, снимать ограничения "категорически рано".
  • Общее количество пациентов с коронавирусом в стране снизилось на 14%, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, средний темп вакцинации составляет около 500 тыс. человек в сутки.
  • Власти Петербурга рассчитывают провести большинство новогодних мероприятий в очном режиме.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 924 168 ​​​​случаев заражения, из них новых — 2 749. Госпитализированы 975 человек.  

Мир

  • Всего зафиксировано более 258,4 млн случаев заражения, умерли 5 163 377 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Вакцину "Спутник Лайт" зарегистрировали в Сан-Марино.
  • В Словакии планируют ввести всеобщий локдаун.
Теги
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