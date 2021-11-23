QR-коды для переболевших "неофициально". Главное о коронавирусе за 23 ноября

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксировано 9 400 835 случаев заражения, из них новых — 33 996 (минимум с 19 октября). За сутки умерли 1 243 человека, за весь период — 266 579.
- Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал продумать предложения о предоставлении QR-кодов россиянам, которые переболели в легкой форме, но не прививались и не обращались в медучреждение.
- Говорить о введении новых антиковидных мер в новогодние каникулы пока рано, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
- Стабилизация эпидемической ситуации сегодня фиксируется в 34 российских регионах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом, по ее словам, снимать ограничения "категорически рано".
- Общее количество пациентов с коронавирусом в стране снизилось на 14%, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, средний темп вакцинации составляет около 500 тыс. человек в сутки.
- Власти Петербурга рассчитывают провести большинство новогодних мероприятий в очном режиме.
Москва
- Всего зафиксировано 1 924 168 случаев заражения, из них новых — 2 749. Госпитализированы 975 человек.
Мир
- Всего зафиксировано более 258,4 млн случаев заражения, умерли 5 163 377 человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Вакцину "Спутник Лайт" зарегистрировали в Сан-Марино.
- В Словакии планируют ввести всеобщий локдаун.