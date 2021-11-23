К штатной работе вернули более 1 тыс. коек в больницах Саратовской области

ТАСС, 23 ноября. Сокращение коек в ковид-госпиталях произошло в Саратовской области на фоне постепенной стабилизации эпидемиологической ситуации, сообщил министр здравоохранения региона.

"Всего с 13 ноября поэтапно сокращены 1 025 коек, которые вернулись к профильной работе", - сказал он в ходе заседания координационного совета по противодействию распространению коронавирусной инфекции в регионе.

По словам министра, в Саратовской области функционируют 4 126 инфекционных коек в 21 медицинской организации, из них 76,7% имеют кислородную поддержку. При этом около 780 коек, или 19% остаются свободными, уточнил Костин. Он также сообщил, что число выписанных преобладает над числом поступивших в стационары, а число тех, кто переносит заболевание в легкой форме и лечится дома, за последние две недели возросло более чем в два раза и достигло 8,5 тыс. человек.

"В стационарных условиях лечатся 3 346 человек, постепенно уменьшается число пациентов, находящихся на кислородной поддержке. Сегодня это 1 043 больных, на ИВЛ - 267", - добавил он.

В Саратовской области, по данным региональных властей на вторник, зарегистрирован 631 новый случай коронавируса, общее число заразившихся с начала пандемии - 115 994 человека. Выздоровели с начала эпидемии 100 072 человека, за сутки - 437. На стационарном лечении находятся 3 346 пациентов, амбулаторном - 8 451.