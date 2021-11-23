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Пандемия COVID-19

Мишустин поручил Минздраву с регионами прогнозировать потребность в лекарствах от ковида

Премьер-министр обратил внимание на то, что все необходимые для этого решения на федеральном уровне приняты

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерству здравоохранения вместе с регионами формировать прогнозы по потребности в препаратах от коронавируса.

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"Михаил Альбертович, вместе с регионами надо прогнозировать потребности в лекарствах", - обратился он к руководителю Минздрава Михаилу Мурашко во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с ковидом.

Премьер обратил внимание на то, что все необходимые для этого решения на федеральном уровне приняты, соответствующие средства доведены. "Люди, которые лечатся дома и в больницах, должны их своевременно получать", - указал Мишустин.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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