Мишустин поручил Минздраву с регионами прогнозировать потребность в лекарствах от ковида

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерству здравоохранения вместе с регионами формировать прогнозы по потребности в препаратах от коронавируса.

"Михаил Альбертович, вместе с регионами надо прогнозировать потребности в лекарствах", - обратился он к руководителю Минздрава Михаилу Мурашко во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с ковидом.

Премьер обратил внимание на то, что все необходимые для этого решения на федеральном уровне приняты, соответствующие средства доведены. "Люди, которые лечатся дома и в больницах, должны их своевременно получать", - указал Мишустин.