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Пандемия COVID-19
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Попова считает, что снимать ограничения из-за ковида в России "категорически рано"

Глава Роспотребнадзора отметила, что в некоторых регионах отменяют ограничительные меры, как только начинается снижение заболеваемости
Глава Роспотребнадзора Анна Попова Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Снимать ограничения, введенные в России из-за ситуации с коронавирусом, в настоящее время "категорически рано", сказала во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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"Эффективность их [ограничительных мероприятий] трудно переоценить <...> Хочу отметить, что в некоторых субъектах как только начинается снижение, сразу же отменяются те или иные ограничительные мероприятия. Я считаю, что сегодня это делать категорически рано", - сказала она на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

Попова также добавила, что значимые изменения ситуации с заболеваемостью пожилых ковидом в РФ будут заметны, когда уровень их иммунизации превысит 60%.

"Наименьшие темпы снижения заболеваемости мы наблюдаем в группе 65 лет и старше, здесь ситуация практически не меняется. От уровня охвата иммунизацией лиц этой возрастной категории наших граждан, наших старших будет зависеть, как будет меняться эта тенденция. Как только уровень иммунизации превысит 60%, мы заметим значимые изменения", - сказала она.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 258,3 млн человек, свыше 5,1 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 9 400 835 случаев заражения, выздоровели 8 089 694 человека, умерли 266 579. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19
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