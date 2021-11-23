Фестиваль ГТО для лиц с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Липецке

ЛИПЕЦК, 23 ноября. /ТАСС/. Фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" для лиц с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Липецке 26 ноября. Об этом сообщил во вторник журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Фестиваль пройдет 26 ноября, и для его участников подготовлена специальная программа", - сказал Артамонов. В программе предусмотрены спортивные тесты для инвалидов по слуху, зрению и участников с интеллектуальными нарушениями. "Это бег на дистанцию в 30 метров, смешанное передвижение на 300 метров, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения сидя с прямыми ногами, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, метание теннисного мяча в цель", - пояснил Артамонов.

Для участников с церебральным параличом пройдут тесты по смешанному передвижению 30 метров без учета времени, удержание медицинбола весом один килограмм на вытянутых руках, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения сидя с прямыми ногами, поднимание туловища из положения лежа на спине, метание теннисного мяча в цель. "Фестиваль ориентирован на формирование у людей с ограниченными возможностями здоровья спортивного мастерства и достижения наивысших результатов в выполнении видов испытаний комплекса ГТО по соревновательной системе", - сообщили в пресс-службе областной администрации.

Артамонов заметил в этой связи, что государственная помощь лицам с ограниченными возможностями здоровья и формирование условий для их достойной жизни и самореализации "являются одной из важнейших составляющих социальной политики".