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Пандемия COVID-19
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Более 31 тыс. детей с ковидом в России находятся под наблюдением медиков

Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что заболеваемость детей ковидом - это зона повышенного внимания

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Почти 1,5 млн детей в России за время пандемии получили медицинскую помощь. Сейчас под наблюдением врачей находятся более 31 тыс. детей с коронавирусом, сообщил во вторник министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Медицинская помощь за весь период пандемии была оказана почти 1,5 млн детей. Сегодня под наблюдением находятся более 31 тыс. малышей с коронавирусной инфекцией", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с заболеванием.

Мурашко добавил, что заболеваемость детей ковидом - это зона повышенного внимания.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 258,3 млн человек, свыше 5,1 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 9 400 835 случаев заражения, выздоровели 8 089 694 человека, умерли 266 579. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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