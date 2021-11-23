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В Курской области беременные получат по 5 тыс. рублей при вакцинации от коронавируса

Губернатор региона Роман Старовойт отметил, что это не просто материальная мотивация на прохождение вакцинации, но и дополнительная поддержка при рождении ребенка

КУРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Беременные женщины в Курской области на сроке от 22 недель получат единовременные выплаты в размере 5 тыс. рублей при прохождении вакцинации от коронавируса, сообщил во вторник на заседании оперштаба области губернатор региона Роман Старовойт.

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"Финансовая поддержка для беременных женщин - эту выплату [5 тыс. рублей] нужно сделать. Это не просто материальная мотивация на прохождение вакцинации [от коронавируса], но и дополнительная поддержка при рождении ребенка", - сказал Старовойт.

Как отметил заместитель губернатора региона Андрей Белостоцкий, кроме единовременных выплат для беременных женщин в размере 5 тыс. рублей, планируется также предоставлять им после прохождения вакцинации скидочные карты для покупки текстильной продукции одного из предприятий региона. К 23 ноября в Курской области первый компонент вакцины от коронавируса получили более 562 тыс. человек, завершили вакцинацию более 509 тыс. жителей. Регион достиг 79% от плана по вакцинации населения от коронавируса.

С начала пандемии в Курской области выявлено 74 229 случаев заражения коронавирусом, 1 762 пациента умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, его необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового скопления людей. До 25 ноября закрыты концертные залы, кинотеатры региона, цирк, массажные салоны и спа-салоны, солярии, бани, детские игровые комнаты и развлекательные центры.

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Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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