МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Персонаж из современного мультсериала "Простоквашино" почтальон Печкин стал героем социального ролика о ранней диагностике когнитивных изменений для проекта Деменция.net благотворительного фонда "Память поколений". Об этом сообщила во вторник пресс-служба фонда.

"Проблема когнитивного здоровья, к сожалению, стигматизирована в нашей стране, многие признаки серьезных заболеваний воспринимаются людьми как особенности характера пожилого возраста, что в корне не верно. Более того, население плохо осведомлено о важности ранней диагностики когнитивных изменений: именно она может стать решающей в предотвращении серьезных последствий. Сегодня свыше 2 млн человек в России уже столкнулись с проблемами памяти, мышления и другими когнитивными изменениями, которые являются первыми признаками очень серьезных болезней, таких как деменция и болезнь Альцгеймера", - отметила исполнительный директор благотворительного фонда Катерина Круглова, которую процитировали в пресс-службе.

Она подчеркнула, что проекты по ранней диагностике когнитивных заболеваний нацелены на то, чтобы быть полезными не только подопечным фонда старшего возраста, но и всем жителям страны. "Очень надеемся, что наш проект Деменция.net поможет справиться с проблемой когнитивного здоровья и улучшить ситуацию по стране в целом, а наша с "Союзмультфильмом" социальная реклама поможет рассказать о проблеме и возможностях проекта Деменция.net", - добавила Круглова.

Почтальон Печкин из современного мультсериала "Простоквашино" в ролике рассказывает о некоторых аспектах поведения пожилых людей, которые могут стать первыми признаками развития опасных когнитивных заболеваний. Как уточнили создатели социальной рекламы, этот персонаж попадает в возрастную группу, когда стоит заранее обеспокоится своим когнитивным здоровьем. Почтальон Печкин сохраняет его благодаря активности и здоровому образу жизни, который включает езду на велосипеде.

"Наша киностудия регулярно поддерживает значимые социальные инициативы, помогая не только детям, но и взрослым. Будет очень здорово, если благодаря нашему знаменитому Почтальону Печкину многие люди смогут узнать о признаках деменции и начнут вовремя работать с этим возрастным изменением у своих родственников. Это важная проблема, я надеюсь, что совместно нам удастся обратить на нее внимание", - подчеркнул гендиректор студии Борис Машковцев.