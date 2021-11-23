Глава Амурской области пожаловался на трудности в поставках кислорода из-за непогоды в ДФО

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Губернатор Амурской области Василий Орлов пожаловался на то, что непогода влияет на поставки кислорода для больных коронавирусом, он попросил создать для региона резерв в объеме 15-20 тонн кислорода.

"На сегодня у нас ежесуточная потребность в кислороде - от 9 до 13,5 тонн. Кислород жидкий доставляется автотранспортом из Хабаровского края. <…> Вы знаете особенности Дальнего Востока, у нас третьи сутки бушует буран, и на данный момент перекрыто движение по федеральной трассе в ЕАО, что создает дополнительные трудности для нас. <…> Хотелось бы попросить создать резерв в объеме 15-20 тонн кислорода, который нам гарантировал бы оказание медицинской помощи для нуждающихся пациентов", - сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом во вторник. Он также поблагодарил Минобороны и Роскосмос за то, что они помогают региону с кислородом.

Орлов также отметил, что в рамках создания космодрома Восточный в Амурской области планировалось строительство кислородного завода. Губернатор предложил начать строительство на год раньше, уже в 2022 году, в том числе чтобы обеспечить область и соседние регионы кислородом для борьбы с ковидом. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заверил, что предложения будут обдуманы.

Снежный циклон обрушился на Хабаровский край в ночь на понедельник. Первыми под удар стихии попали южные районы, погода резко испортилась и в центральных районах. В Хабаровске в понедельник бушевала сильная метель, видимость на дорогах снизилась, в городе были пробки, автомобили, в том числе автобусы, застревали на подъемах, несколько направлявшихся в Хабаровск самолетов ушли на запасные аэродромы. Для междугороднего транспорта закрыли некоторые дороги, отмечались перебои в электроснабжении в ряде поселений.

Сформировавшийся в Китае циклон принес сильные метели на территорию Хабаровского края, в регионе выпало до 100% месячной нормы снега. Циклон оказал влияние на Приморье и другие регионы Дальнего Востока. Сейчас, как уточнили в Дальневосточном Гидрометцентре, циклон приближается к северу Сахалина. Синоптики предупреждали о сильных метелях с ветром до 30-35 м/с в северных районах Хабаровского края.