В медцентре Минобороны в Оренбурге за год вылечились более 1,6 тыс. пациентов

ОРЕНБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Более 1 600 военнослужащих, членов их семей и гражданских лиц за год прошли лечение в многофункциональном медицинском центре Минобороны в Оренбурге, сообщила журналистам во вторник пресс-служба Центрального военного округа.

"В медцентре проходят лечение военнослужащие, члены их семей, 20% коечного фонда отведено для гражданских пациентов. В многофункциональном медицинском центре за год вылечились 1 623 человека. На данный момент заполняемость медцентра пациентами составляет 90%", - приводятся в сообщении слова начальника Оренбургского филиала 426-го военного госпиталя подполковника Андрея Нойкина.

Многопрофильный медцентр на базе военного госпиталя, как ранее сообщал ТАСС, был возведен в Оренбурге и приступил к работе в мае 2020 года. Объект оснащен передвижным медицинским оборудованием, позволяющим выполнять ряд исследований непосредственно в палате. В диагностическом отделении есть современные аппараты КТ, УЗИ, ПЦР-диагностики и другое оборудование, позволяющее проводить пациентам исследования на высоком уровне.

"Также на базе 426-го военного госпиталя проходит ревакцинация военнослужащих и гражданского персонала воинских частей Оренбургского гарнизона", - уточняется в сообщении пресс-службы ЦВО.