В Свердловской ОП считают чрезмерным требование QR-кодов при покупке ж/д и авиабилетов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Члены Общественной палаты Свердловской области считают необходимым принять федеральные законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте. В ходе обсуждения документов во вторник они поддержали требование о предоставлении кодов при посадке на авиарейс или поезд, но назвали чрезмерным их введение при покупке авиа- и железнодорожных билетов.

"Я полностью поддерживаю введение QR-кодов как побудительную меру к вакцинации. <…> [При этом] введение QR-кодов для продажи билетов, с моей точки зрения, - чрезмерная мера, тем более что будет летний сезон, все начинают покупать билеты заранее, потому что это дешевле, удобнее и так далее. Иногда и за полгода билеты продаются. Предъявление <…> QR-кода вполне достаточно для посадки в железнодорожный транспорт, при регистрации на самолет", - сказал в ходе обсуждения законопроектов член Общественной палаты Феликс Бадаев. Он также предложил при введении ограничений учитывать такой показатель, как уровень антител к коронавирусу.

По словам председателя Общественной палаты региона Александра Левина, высказанные в ходе обсуждения предложения будут направлены в Общественную палату РФ.

"То, что его [законопроект] надо принимать, - однозначное решение <…>. Только заговорили о QR-кодах - мы же видим - резко возросло количество тех, кто хотел бы поставить прививку. Открываются центры вакцинации, и они заполняются. Это очень здорово. Поэтому создание свободных зон от эпидемии необходимо", - резюмировал Левин.