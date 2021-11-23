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Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками в соцсетях

Рэпер "вовлекает в свою сферу общения огромное количество молодежи", подчеркнул глава СК
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обвинил рэпера Моргенштерна в торговле наркотиками в соцсетях.

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"Блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях. Вовлекает в свою сферу общения огромное количество нашей молодежи", - сказал он на научно-практической конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека" в Москве.

Ранее Бастрыкин поручал проверить высказывания Моргенштерна о бессмысленности празднования Дня Победы. В начале июня Зюзинский суд Москвы оштрафовал рэпера на 100 тыс. рублей по административному делу о пропаганде наркотиков в клипах "Розовое вино - 2" и Family.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссия
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