Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками в соцсетях

"Блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях. Вовлекает в свою сферу общения огромное количество нашей молодежи", - сказал он на научно-практической конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека" в Москве.

Ранее Бастрыкин поручал проверить высказывания Моргенштерна о бессмысленности празднования Дня Победы. В начале июня Зюзинский суд Москвы оштрафовал рэпера на 100 тыс. рублей по административному делу о пропаганде наркотиков в клипах "Розовое вино - 2" и Family.