Около 40 новых машин скорой помощи передали в города Подмосковья

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Порядка 40 новых автомобилей скорой медицинской помощи передали в городские округа Московской области, всего в этом году автопарк станций скорой помощи пополнится на 341 транспортное средство, сообщила во вторник пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Почти 2 года служба "скорой" работает в авральном режиме. Чтобы более оперативно и качественно оказывать помощь пациентам, сегодня в муниципалитеты Подмосковья отправятся еще 39 новых машин", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что до 15 декабря автопарк скорой помощи увеличится еще на 135 машин, всего в этом году муниципалитеты получат 341 новое транспортное средство. Все они оснащены современным оборудованием.

"Я регулярно общаюсь с врачами, фельдшерами, водителями - много поводов для этого. Большое количество вызовов и огромная нагрузка на "скорую". Мы стараемся ее постоянно обновлять, усиливать. Делаем все, чтобы каждый, кто рассчитывает на неотложную, скорую помощь, мог ее получить. У нас в этом году на 30% больше машин, и это усиление очень важно", - приводятся в сообщении слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.