Отреставрированные часы Биг-Бена откроют на Новый год

ЛОНДОН, 23 ноября. /ТАСС/. Циферблаты часовой башни Биг-Бен будут открыты после почти четырехлетней реставрации на Новый год. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters.

"К Новому году можно будет увидеть, как известные во всем мире часы начнут отсчет времени", - сказал руководитель проекта по реставрации Ник Стердж.

В течение нескольких лет сотни мастеров обновляли каменную кладку, заменяли металлические конструкции, перекрасили и покрыли башню позолотой в рамках крупнейшей реставрации с момента постройки одного из символов британской столицы в 1859 году.

Реставрация включает в себя замену всех стеклянных панелей на циферблатах. Стрелки, цифры и другие детали были перекрашены в ярко-синий цвет. Снятие строительных лесов стало, по словам Стерджа, "важнейшей вехой" в реализации проекта стоимостью 79,7 млн фунтов стерлингов (107 млн долларов).

Строительство башни Елизаветы высотой 96 мпо проекту английского архитектора Огастеса Пьюджина было завершено в 1859 году. Она является памятником викторианской эпохи и входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. До 2012 года она называлась часовой башней Вестминстерского дворца. В честь 60-летия правления королевы Елизаветы II ее назвали именем монарха.