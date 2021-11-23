Путин поручил наградить членов национальной сборной, победившей на EuroSkills в Граце

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству наградить членов национальной сборной Российской Федерации, которая взяла первое место на чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills в австрийском Граце. Соответствующие поручения опубликованы во вторник на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации <…> премировать в установленном порядке членов национальной сборной Российской Федерации по профессиональному мастерству - победителей и призеров европейского чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в городе Граце, а также их тренеров и иных лиц, внесших значительный вклад в подготовку национальной сборной Российской Федерации к указанному чемпионату. Срок - 1 марта 2022 года", - говорится в сообщении.

При этом до 25 ноября текущего года правительству поручено представить предложения о награждении государственными наградами членов национальной сборной РФ по профессиональному мастерству. Кроме того, главам субъектов рекомендовано поощрить членов нацсборной и тренеров.

Российская команда взяла на чемпионате 13 золотых, 6 серебряных, 8 бронзовых медалей. В презентационных компетенциях участники сборной взяли 4 золота, 2 серебра и 2 бронзы.