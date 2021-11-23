Темпы роста заболеваемости ковидом в Приамурье снизились на 10%

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Темпы роста заболеваемости коронавирусом в Амурской области снизились с прошлой недели на 10%, также сокращается количество госпитализированных. Об этом сообщил глава региона Василий Орлов на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 во вторник.

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что заболеваемость ковидом в настоящее время растет только в Амурской области, в остальных российских регионах ситуация стабилизируется.

"На протяжении последних двух месяцев в регионе отмечается подъем заболеваемости ковидом - рост составил со 108 до 203 случаев на 100 тыс. населения. Это связано с активной циркуляцией штамма "дельта". Но при этом с прошлой недели темпы роста снижаются на 10%. Также снизилось количество госпитализации на 12%. На наш взгляд, это свидетельствует о наметившейся стабилизации эпидемиологической обстановки", - сказал Орлов.

По его словам, лечение от коронавируса проходят около 9 тыс. пациентов, из них 2 тыс. - в стационаре. На кислородной поддержке находятся 800 человек.

Охват тестированием на ковид в Амурской области, по словам губернатора, составляет 460 исследований на 100 тыс. населения, что значительно превышает среднероссийский уровень. "Мы за счет средств областного бюджета приобрели 50 тыс. экспресс-тестов для ускорения постановки диагнозов, и у нас они активно применяются", - добавил Орлов.

Доля свободных коек

Доля коечного фонда от общего количества мест в стационаре составила 15%. "В регионе развернуто 11 инфекционных стационаров на 2 650 коек для лечения больных ковидом. <...> Свободный коечный фонд сегодня составляет 15% от числа развернутых коек", - сказал Орлов.

По его словам, кислородом обеспечены более 34% коек, ИВЛ - 9%.

"Хочу отдельно поблагодарить за поддержку федеральными деньгами по лекарственному обеспечению амбулаторных больных. У нас на сегодняшний день в регионе более 20 тыс. человек получили бесплатные лекарства", - обратился Орлов к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Темпы вакцинации

Темпы вакцинации в регионе увеличились в 8,5 раз благодаря введению системы QR-кодов в регионе и составляют 6 тыс. человек в сутки. Около 3 тыс. человек ревакцинируются или получают второй компонент, сообщил губернатор.

"Введение QR-кодов позволило значительно увеличить темпы вакцинации, если в сентябре они составляли 700 человек в сутки, то сегодня это 6 тыс. [человек]. Это очень хороший результат для нас. Из этих 6 тыс. человек примерно 3 тыс. - это первая вакцина, остальные это ревакцинация или второй компонент", - сказал он.

Орлов отметил, что на данный момент в регионе вакцинировано 64,3% от численности взрослого населения. По его словам, в Амурской области организовано 37 пунктов вакцинации.

В Благовещенске с 18 октября введена система QR-кодов для общепита, учреждений культуры и спорта. С 1 ноября она распространяется на Благовещенский район, Белогорск, Свободный, Зею, Тынду, Шимановск и Райчихинск. Также жители Благовещенска с 15 ноября при посещении парикмахерских, салонов красоты, спа-салонов и массажных салонов должны предоставить QR-код, подтверждающий вакцинацию от новой коронавирусной инфекции.

Ухудшение эпидемической обстановки по COVID-19 в Амурской области фиксируется с начала июня. В регионе вводят дополнительные ограничения. С начала пандемии в области выявлено 44,7 тыс. случаев заражения, 513 человек умерли.