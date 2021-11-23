Бедные страны бесплатно получат лицензии на тесты на антитела к коронавирусу

ЖЕНЕВА, 23 ноября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила во вторник о заключении соглашения, которое позволит странам с низкими и средними доходами бесплатно получать лицензии на производство тестов на антитела к коронавирусу.

Как пояснили в женевской штаб-квартире ВОЗ, в соглашении с Высшим советом по научным исследованиям Испании (CSIC), который является правообладателем "серологической технологии тестирования на антитела", участвуют созданный в 2020 году по инициативе ВОЗ и Коста-Рики Механизм доступа к технологиям по COVID-19 и Медицинский патентный пул.

Подчеркивается, что речь идет о технологии "эффективного контроля присутствия антител на SARS-CoV-2, выработанных в ответ на инфекцию COVID-19 или на вакцину". "Это первая транспарентная, глобальная, неэксклюзивная лицензия на инструмент в сфере здравоохранения для борьбы с COVID-19", - отметили в ВОЗ. "Цель этой лицензии состоит в оказании содействия быстрому производству и коммерциализации по всему миру серологического теста CSIC, - говорится в сообщении. - Соглашение охватывает все соответствующие патенты и биологические материалы, необходимые для производства теста". Предусмотрено, что CSIC предоставит ноу-хау Медицинскому патентному пулу, а также будущим получателям лицензии. При этом для стран с низкими и средними доходами на душу населения "лицензия будет бесплатной".

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус поблагодарил испанский исследовательский институт "за приверженность солидарности" и за "доступ к своей технологии и ноу-хау". Глава ВОЗ призвал разработчиков вакцин от коронавируса, терапевтических и диагностических средств "последовать этому примеру".