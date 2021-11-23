Более 471 тыс. петербуржцев с COVID-19 получили бесплатную лекарственную терапию на дому

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Бесплатными лекарствами обеспечили более 471 тыс. жителей Санкт-Петербурга, которые проходили лечение от новой коронавирусной инфекции на дому. Об этом во вторник сообщила пресс-служба вице-губернатора города Олега Эргашева.

"Сегодня бесплатную лекарственную терапию получают более 35 тыс. амбулаторных пациентов. С ноября прошлого года указанное лечение завершили 471 365 петербуржцев", - говорится в сообщении.

Жители Санкт-Петербурга с легкой формой течения COVID-19, проходящие лечение под наблюдением врачей на дому, с ноября прошлого года бесплатно получают необходимые препараты. На эти цели из федерального бюджета Петербургу выделено 1,6 млрд рублей.

"Пациенты с коронавирусной инфекцией, состояние которых позволяет проходить лечение дома, находятся под постоянным наблюдением врачей поликлиник. Лекарства для лечения они получают бесплатно. Решение об их назначении и выдаче принимает лечащий врач. Сегодня в городе сформирован достаточный запас препаратов", - процитировали в пресс-службе Эргашева.

По последним данным, в Петербурге выявили 774 408 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 706 577 человек (4 837 за сутки), умерли 25 729 (76 за сутки). За последние сутки в городе выявили 1 060 случаев заражения.