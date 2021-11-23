Около тысячи малоимущих семей получат продуктовые наборы в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 23 ноября. /ТАСС/. Порядка 1,1 тыс. продуктовых наборов получат семьи в Карачаево-Черкесии (КЧР), которые оказались в сложной жизненной ситуации, от властей и меценатов. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

"По поручению главы Карачаево-Черкесии, члена высшего совета партии "Единая Россия" Рашида Темрезова, при содействии депутата государственной думы РФ от КЧР Джашарбека Узденова и наших партнеров-меценатов порядка 1 100 семей получат продуктовые наборы", - говорится в сообщении.

В наборы входят различные крупы, макаронные изделия, подсолнечное масло, чай, сахар, сладости для детей. Наборы уже передали семьям Карачаевского городского округа, Урупского, Зеленчукского, Адыге-Хабльского, Ногайского, Усть-Джегутинского, Карачаевского, Прикубанского и Хабезского районов. В ближайшие дни помощь получат жители остальных муниципальных образований.

"Подобные акции помощи стали традиционными и проходят в регионе не впервые, а списки граждан формируются по представлению глав сельских поселений и городских округов из числа малообеспеченных семей. К развозу наборов привлечены активисты волонтерского центра "Единой России", представители партии на местах, молодогвардейцы", - добавили в пресс-службе.

Как пояснили ТАСС в региональном отделении партии, решение помочь жителям республики связано в том числе со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе.

Ранее в регионе ввели систему QR-кодов для посещения торговых центров, кафе и кинотеатров. Ночная работа кафе и ресторанов приостановлена, запрещено проведение массовых мероприятий, действует масочный режим. Также в республике ввели экспресс-тестирование. На самоизоляции находятся непривитые жители старшего поколения, 30% работников организаций республики должны быть переведены на дистанционный режим работы. Коечный фонд Карачаево-Черкесии составляет 1 265 мест, свободными остаются более 50%, в регионе работают шесть ковид-госпиталей в Черкесске, Усть-Джегуте, Хабезе и Карачаевске.

За последние сутки в Карачаево-Черкесии выявили 86 случаев заражения коронавирусом, всего в КЧР зафиксировано 29 510 случаев инфицирования, 25 417 жителей выздоровели, 841 умерли. В больницах получают лечение 632 пациента, остальные лечатся амбулаторно.