AFP: ООН экстренно эвакуирует из Эфиопии членов семей своих сотрудников

ПРЕТОРИЯ, 23 ноября. /ТАСС/. Руководство ООН распорядилось о немедленной эвакуации из Эфиопии членов семей сотрудников служб и подразделений международной организации, работающих в африканской стране. Об этом сообщило во вторник AFP со ссылкой на внутренний документ ООН.

В распоряжении, датированном 22 ноября, указывается, что "все члены семей заграничного персонала ООН должны покинуть Эфиопию не позднее 25 ноября текущего года". В этом внутреннем документе служб безопасности ООН содержится указание всем подразделениям организации "координировать свои действия по эвакуации".

За последние сутки несколько стран, включая Турцию и Францию, призвали своих граждан, находящихся в Эфиопии, немедленно покинуть ее территорию.

Между тем представитель посольства России в Аддис-Абебе заявил во вторник ТАСС, что дипмиссия работает штатно. "Никаких изменений в городе нет, - отметил сотрудник посольства. - Просьбы о помощи от находящихся в Эфиопии граждан России в посольство не поступали". На текущий день в Эфиопии находятся около 200 российских граждан. В основном это дипломаты, сотрудники международных организаций и члены их семей.

Как сообщил во вторник сомалийский новостной портал Somali Guardian, повстанцы Тыграя и их союзники ведут наступление на Аддис-Абебу с четырех направлений. Сейчас основные подразделения сил обороны Тыграя находятся в 200 км к северо-востоку от столицы. На западном направлении они пытаются войти в соприкосновение с отрядами "Армии освобождения Оромо", расположенными в 60 км от Аддис-Абебы.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед объявил, что лично примет участие в боевых действиях против повстанцев Тыграя и их союзников, ведущих наступление на Аддис-Абебу. "Время требует от народа жертв", - заявил он, добавив, что "выйдет на поле битвы с тем, чтобы возглавить силы обороны". Ахмед призвал всех граждан страны присоединиться к тем, кто сейчас сражается против повстанцев.