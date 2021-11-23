В Москве объявили лауреатов премии Николая Островского

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о присуждении девяти горожанам с ограниченными возможностями премии Николая Островского. Соответствующий документ опубликован во вторник на официальном сайте мэра столицы.

Премия Николая Островского вручается в Москве с 2018 года. Традиционно конкурсная комиссия выбирала лауреатов в 10 номинациях.

"Присудить премию мэра Москвы имени Николая Островского в номинации "За выдающиеся достижения в изобразительном искусстве" художнику и оператору анимационных фильмов, члену региональной общественной организации Георгию Ляховецкому. В номинации "За выдающиеся достижения в исполнительском искусстве" - оперной певице, актрисе высшей категории, лауреату международных и всероссийских конкурсов Елене Мартиросовой, в номинации "За стойкость, духовные силы и значительные достижения в различных сферах жизнедеятельности" - общественному деятелю, руководителю проекта "Семейный инклюзивный клуб "НеЗаБортом" Дмитрию Павленко", - говорится в документе.

Также ежегодная премия была присуждена ряду горожан в следующих номинациях: "За популяризацию здорового образа жизни", "За популяризацию жизненного подвига и творчества писателя Николая Островского", "За существенный вклад в создание условий для всестороннего развития людей с ограниченными возможностями здоровья в сфере культуры и искусства", "За активную общественную деятельность в сфере поддержки лиц с ограниченными возможностями здоровья и признания их достижений".

Каждый победитель получит диплом, нагрудный знак и настольную медаль, а также денежную премию в размере 150 тыс. рублей.