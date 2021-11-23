Власти шести регионов ЦФО планируют наладить маршрутизацию пациентов с коронавирусом

КУРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Курской области совместно с соседними регионами планируют для решения проблемы дефицита коечного фонда для пациентов с коронавирусом наладить маршрутизацию заболевших в свободные ковидные госпитали. Об этом сообщил на заседании оперштаба губернатор Курской области Роман Старовойт.

"Коллеги договорились в том числе обеспечить взаимодействие по свободному коечному фонду. Сейчас ситуация примерно у всех схожая. Уровень заболеваемости [коронавирусом] снижается. В случае осложнения ситуации нам нужно иметь понятные механизмы по маршрутизации пациентов, в том числе из соседних регионов, лечебных учреждений соседних субъектов. Нам нужно разработать схему такой маршрутизации, диспетчеризации скорой медицинской помощи, чтобы мы имели возможность в случае необходимости оказывать друг другу помощь и в части коечного фонда", - сказал Старовойт по итогам совещания в администрации президента.

Курская область граничит с Липецкой, Орловской, Белгородской, Брянской, Воронежской областями. В настоящее время в Курской области создано более 2,3 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусом, 620 из них свободны. Как отметил заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий, в течение одной-двух недель планируется разработать карту маршрутизации пациентов для экстренных случаев с учетом расположения ковидных госпиталей в Курской области и соседних регионах, наличия коек, в том числе реанимационных.

"Границы субъектов существуют, но везде живут граждане Российской Федерации, люди, которым необходимо оказывать своевременную и качественную медицинскую помощь. Если где-то у кого-то будут с этим временные сложности, то нужно подставить соседское плечо", - добавил Старовойт.

С начала пандемии в Курской области выявлено 74 229 случаев заражения коронавирусом, 1 762 пациента умерли. В Курской области с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать в общественном транспорте, торговых центрах и других местах массового скопления людей. До 25 ноября закрыты концертные залы, кинотеатры региона, цирк, массажные и спа-салоны, солярии, бани, детские игровые комнаты и развлекательные центры.