Дети из Сирии приедут в Ростовскую область для знакомства с Россией

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноября. /ТАСС/. Ростовская область примет школьников из Сирии, которые приедут в регион для отдыха и знакомства с Россией. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Сирийской Арабской Республики в Российской Федерации Риядом Хаддадом.

"Мы готовы провести миссию и принять здесь, в Ростовской области, детишек, которые пострадали в ходе боевых действий, создать им здесь условия для отдыха, [чтобы они] ближе познакомились с Россией", - сказал Голубев. Он отметил, что регион посетят юные сирийцы в возрасте 12-14 лет.

Как отметил министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко, которому глава региона поручил организовать прием детей из Сирии, для школьников будет организована программа с посещением интерактивного музея "Россия - моя история", исторического комплекса "Самбекские высоты", музеев в Азове и станице Старочеркасской, а также ростовского кванториума и IT-куба.

Голубев отметил, что в планах властей Ростовской области найти новые пути сотрудничества с Сирией. "Это и гуманитарная поддержка, и создание условия для взаимодействия представителей бизнеса", - уточнил глава региона.

Посол Сирии в РФ в свою очередь пригласил губернатора Ростовской области посетить Пальмиру, которая была освобождена от террористов Вооруженными силами РФ.

На минувшей неделе Ростовская область направила населению Сирии более 20 тонн гуманитарного груза, прежде всего, продукты питания, которые распределили между наиболее нуждающимися регионами и учреждениями республики. РФ организует регулярные поставки продуктов первой необходимости в Сирию с 2015 года. За это время проведено свыше трех тысяч гуманитарных акций, включая регулярную медпомощь российских военных врачей.