Систему QR-кодов на транспорте ввели три региона РФ

ТАСС, 23 ноября. Власти нескольких регионов РФ вслед за Татарстаном решили внедрить систему QR-кодов на общественном транспорте. В частности, 23 ноября правила перевоза пассажиров ужесточила Камчатка. При этом дальневосточный регион пошел еще дальше, запретив без QR-кода и внутренние перелеты.

А в Волгоградской области система проверки QR-кодов начала действовать на междугородних автобусах. Еще в нескольких субъектах РФ ввели пока не такие строгие ограничения - там, например, проездные билеты теперь могут приобрести только имеющие QR-код жители.

Местные власти отмечают, что снижения пассажиропотока при введении этих мер не наблюдается.

ТАСС разобрался, в каких регионах уже начала действовать система QR-кодов и на что именно она распространяется.

Снижение пассажиропотока в Татарстане

Татарстан стал первым регионом РФ, где система QR-кодов начала действовать непосредственно для проезда на общественном транспорте - в автобусах, трамваях, метро. В первый день ее работы, 22 ноября, снижение пассажиропотока составило от 20% до 30%, сообщил замминистра транспорта республики Андрей Егоров. "Есть предположение, что те убытки, которые понесут перевозчики, будут возмещены, есть согласование с президентом", - отметил он.

В течение дня происходили единичные задержки трамвайных маршрутов из-за пассажиров, которые отказывались предъявить QR-код. Эти граждане, как сообщили в МУП "Метроэлектротранс", понесут ответственность за простой.

Службы такси Казани на этом фоне резкий рост спроса на свои услуги не зафиксировали, но увеличили число водителей. В пресс-службе каршеринга "Делимобиль" отметили, что не наблюдали нехватки автомобилей в первый день действия QR-кодов в транспорте.

QR-коды на транспорте в других регионах

Помимо Татарстана, о решении внедрить эту систему на отдельных видах транспорта объявили еще несколько субъектов РФ. Первыми стали регионы Дальнего Востока. В частности, в Камчатском крае с 23 ноября ввели QR-коды на проезд в межмуниципальном транспорте - это коснулось не только автобусного, но и авиасообщения. Министр транспорта и дорожного строительства региона Владимир Каюмов сообщил ТАСС, что снижения пассажиропотока как власти, так и транспортные компании не ожидают. "Перевозки не сократятся, рейсы выполняются в рамках расписания. Постановление о предоставлении дополнительных документов, в общем-то, действует давно - только тогда нужно было предоставлять справку или ПЦР-тест, а сейчас QR-код", - указал министр.

О планах по проверке QR-кодов с декабря этого года на внутренних авиалиниях сообщили и власти Хабаровского края. "Пока есть проект документа, в котором прописаны действия органов власти края по реализации дополнительных противоэпидемиологических мер, в числе которых введение проверки QR-кодов на внутренних авиарейсах. После согласования постановления с ответственными органами и подписания его губернатором края информация будет передана всем исполнителям", - сообщили ТАСС в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

При этом в Волгоградской области с 25 октября продажа билетов и перевозка на междугородних автобусах осуществляется исключительно при наличии документа о вакцинации или справки о перенесенном заболевании, с 10 ноября такие же ограничения наложены на продажу всех проездных билетов на транспорт городского и пригородного сообщения. "За период с момента действия указанного требования существенных изменений пассажиропотока на муниципальных маршрутах общественного транспорта не наблюдается", - сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Волгограда.

Проездные по QR

В отдельных регионах ограничения коснулись покупки проездных билетов или пополнения социальных транспортных карт, которые теперь можно осуществить только при наличии QR-кода. В частности, такая мера действует в Самарской области, где транспортные карты у льготных категорий граждан, которые не вакцинировались от коронавируса, были заблокированы.

Кроме того, в Курской области пассажиры могут приобрести или пополнить льготные проездные билеты только при наличии QR-кода или справки о перенесенном коронавирусе.

В регионах оценят опыт

Опыт Татарстана вызвал интерес в ряде регионов. Так, мэр Уфы Сергей Греков поручил выборочно проверять QR-коды у пассажиров общественного транспорта. Однако это решение носит скорее информационный характер - проверяющие будут убеждать жителей привиться от коронавируса. "В соседних регионах вводится уже проверка QR-кодов в общественном транспорте, такого решения пока в республике не принято, тем не менее необходимо делать выборочные проверки", - сказал мэр на оперативном совещании.

При этом в администрации Санкт-Петербурга отмечают, что идея введения QR-кодов в общественном транспорте не обсуждалась, однако пример Татарстана может повлиять на дальнейшее решение. "Посмотрим, как получится реализовать идею введения QR-кодов в общественном транспорте в Татарстане. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки и желания наших горожан вакцинироваться", - сказал председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Обсуждение QR-кодов в Госдуме

12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Совет Госдумы направил документы в рассылку для обсуждения в регионы, в Общественную и Счетную палаты, Совет Федерации до 14 декабря включительно. Первое чтение правительственных законопроектов о введении QR-кодов намечено на декабрь.

Планируется, что в случае принятия закона до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, смогут предъявлять при посещении общественных мест и путешествии на транспорте отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Предполагается, что QR-коды будут обязательными до 1 июня 2022 года (когда планируется достижение коллективного иммунитета в 80%).