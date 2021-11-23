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Пандемия COVID-19

Систему QR-кодов на транспорте ввели три региона РФ

Местные власти отмечают, что снижения пассажиропотока при введении этих мер не наблюдается

ТАСС, 23 ноября. Власти нескольких регионов РФ вслед за Татарстаном решили внедрить систему QR-кодов на общественном транспорте. В частности, 23 ноября правила перевоза пассажиров ужесточила Камчатка. При этом дальневосточный регион пошел еще дальше, запретив без QR-кода и внутренние перелеты.

А в Волгоградской области система проверки QR-кодов начала действовать на междугородних автобусах. Еще в нескольких субъектах РФ ввели пока не такие строгие ограничения - там, например, проездные билеты теперь могут приобрести только имеющие QR-код жители.

Местные власти отмечают, что снижения пассажиропотока при введении этих мер не наблюдается.

ТАСС разобрался, в каких регионах уже начала действовать система QR-кодов и на что именно она распространяется.

Снижение пассажиропотока в Татарстане

Татарстан стал первым регионом РФ, где система QR-кодов начала действовать непосредственно для проезда на общественном транспорте - в автобусах, трамваях, метро. В первый день ее работы, 22 ноября, снижение пассажиропотока составило от 20% до 30%, сообщил замминистра транспорта республики Андрей Егоров. "Есть предположение, что те убытки, которые понесут перевозчики, будут возмещены, есть согласование с президентом", - отметил он.

В течение дня происходили единичные задержки трамвайных маршрутов из-за пассажиров, которые отказывались предъявить QR-код. Эти граждане, как сообщили в МУП "Метроэлектротранс", понесут ответственность за простой.

Службы такси Казани на этом фоне резкий рост спроса на свои услуги не зафиксировали, но увеличили число водителей. В пресс-службе каршеринга "Делимобиль" отметили, что не наблюдали нехватки автомобилей в первый день действия QR-кодов в транспорте.

QR-коды на транспорте в других регионах

Помимо Татарстана, о решении внедрить эту систему на отдельных видах транспорта объявили еще несколько субъектов РФ. Первыми стали регионы Дальнего Востока. В частности, в Камчатском крае с 23 ноября ввели QR-коды на проезд в межмуниципальном транспорте - это коснулось не только автобусного, но и авиасообщения. Министр транспорта и дорожного строительства региона Владимир Каюмов сообщил ТАСС, что снижения пассажиропотока как власти, так и транспортные компании не ожидают. "Перевозки не сократятся, рейсы выполняются в рамках расписания. Постановление о предоставлении дополнительных документов, в общем-то, действует давно - только тогда нужно было предоставлять справку или ПЦР-тест, а сейчас QR-код", - указал министр.

О планах по проверке QR-кодов с декабря этого года на внутренних авиалиниях сообщили и власти Хабаровского края. "Пока есть проект документа, в котором прописаны действия органов власти края по реализации дополнительных противоэпидемиологических мер, в числе которых введение проверки QR-кодов на внутренних авиарейсах. После согласования постановления с ответственными органами и подписания его губернатором края информация будет передана всем исполнителям", - сообщили ТАСС в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

При этом в Волгоградской области с 25 октября продажа билетов и перевозка на междугородних автобусах осуществляется исключительно при наличии документа о вакцинации или справки о перенесенном заболевании, с 10 ноября такие же ограничения наложены на продажу всех проездных билетов на транспорт городского и пригородного сообщения. "За период с момента действия указанного требования существенных изменений пассажиропотока на муниципальных маршрутах общественного транспорта не наблюдается", - сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Волгограда.

Проездные по QR

В отдельных регионах ограничения коснулись покупки проездных билетов или пополнения социальных транспортных карт, которые теперь можно осуществить только при наличии QR-кода. В частности, такая мера действует в Самарской области, где транспортные карты у льготных категорий граждан, которые не вакцинировались от коронавируса, были заблокированы.

Кроме того, в Курской области пассажиры могут приобрести или пополнить льготные проездные билеты только при наличии QR-кода или справки о перенесенном коронавирусе.

В регионах оценят опыт

Опыт Татарстана вызвал интерес в ряде регионов. Так, мэр Уфы Сергей Греков поручил выборочно проверять QR-коды у пассажиров общественного транспорта. Однако это решение носит скорее информационный характер - проверяющие будут убеждать жителей привиться от коронавируса. "В соседних регионах вводится уже проверка QR-кодов в общественном транспорте, такого решения пока в республике не принято, тем не менее необходимо делать выборочные проверки", - сказал мэр на оперативном совещании.

При этом в администрации Санкт-Петербурга отмечают, что идея введения QR-кодов в общественном транспорте не обсуждалась, однако пример Татарстана может повлиять на дальнейшее решение. "Посмотрим, как получится реализовать идею введения QR-кодов в общественном транспорте в Татарстане. Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки и желания наших горожан вакцинироваться", - сказал председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Обсуждение QR-кодов в Госдуме

12 ноября правительство России внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Совет Госдумы направил документы в рассылку для обсуждения в регионы, в Общественную и Счетную палаты, Совет Федерации до 14 декабря включительно. Первое чтение правительственных законопроектов о введении QR-кодов намечено на декабрь.

Планируется, что в случае принятия закона до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, смогут предъявлять при посещении общественных мест и путешествии на транспорте отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Предполагается, что QR-коды будут обязательными до 1 июня 2022 года (когда планируется достижение коллективного иммунитета в 80%).

Теги
РоссияКамчатский крайТатарстанБашкортостанВолгоградская областьПандемия COVID-19
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