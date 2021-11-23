В трех селах Кайтагского района Дагестана появились детские площадки

МАХАЧКАЛА, 23 ноября. /ТАСС/. Детские спортивно-развлекательные детские площадки, оснащенные оборудованием для активного отдыха и физического развития, открылись в трех селах Кайтагского района Дагестана. Об этом во вторник сообщили в администрации района.

"Завершилась работа по благоустройству общественных территорий в трех селах Кайтагского района: Гулли, Янгикенте и Карацане в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". На месте когда-то ничем непримечательных участков, сегодня красуются обустроенные спортивно-развлекательные детские площадки, оснащенные всем необходимым оборудованием для активного отдыха и физического развития детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что детские площадки построены в соответствии с техническими нормами и требованиями безопасности. "Специальное прорезиненное покрытие защищает детей от возможных падений и получения травм", - добавили в администрации.

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.