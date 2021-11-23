AP: бывший сотрудник ЦРУ следил за чиновниками ФИФА в интересах Катара

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Кевин Чолкер устроил слежку за оппонентами Катара в борьбе за право проведения чемпионата мира (ЧМ) по футболу 2022 года. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

По информации агентства, Чолкер и его консалтинговая фирма были наняты Дохой для сбора информации о представителях других стран, претендовавших на проведение ЧМ-2022. Американец, который на тот момент уже не работал в ЦРУ, пытался получить доступ к данным о телефонных звонках высокопоставленного чиновника Международной федерации футбола (ФИФА) перед тем, как в 2010 году местом его проведения был выбран Катар.

AP в качестве подтверждения приводит мнение бывших коллег и служебные документы фирмы Чолкера. По оценке агентства, содержание документов перекликается с одним из исков, предъявленных американцу на родине. Чолкер, комментируя публикацию, заявил, что его фирма никогда не занималась незаконной слежкой, и назвал часть материалов AP фальшивкой, но отказался давать интервью. Власти Катара и ФИФА пока не ответили на просьбу прокомментировать эти сведения.

США были основным соперником Катара за право провести ЧМ-2022. В Соединенных Штатах муссировались обвинения Катара в подкупе руководства ФИФА, напоминает агентство.

Дальнейшее сотрудничество

Чолкер служил в ЦРУ около пяти лет и после ухода из управления предлагал Дохе различные проекты в сфере безопасности с применением современных технологий, пишет AP. Американец подготовил проект по контролю за трудовыми мигрантами (они составляют большинство населения Катара и участвуют в подготовке к чемпионату) и хотел организовать обучение местных специалистов в сфере кибербезопасности.

По оценке агентства, богатые страны Персидского залива активно пользуются услугами бывших сотрудников американских спецслужб, этот бизнес процветает в регионе последние 10 лет. В 2018 году компания бывшего директора Агентства национальной безопасности (АНБ) США Кита Александера подписала контракт со специализированным учебным заведением Саудовской Аравии. Сейчас срок действия контракта истек.

Согласно публикации, подобное взаимодействие вызывает беспокойство в Вашингтоне. В январе ЦРУ уведомило своих бывших сотрудников об этой "пагубной тенденции" и предупредило, что прямая или косвенная работа на иностранные правительства чревата последствиями.