Лучшие творческие проекты наградят "Премией Рунета" в номинации "Креативные индустрии"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Лучшие культурные, креативные, досуговые и творческие проекты выберут на "Премии Рунета" в номинации "Креативные индустрии", которая объявлена в рамках конкурса впервые. Об этом во вторник рассказал ТАСС генеральный директор Федерации креативных индустрий (ФКИ) Игорь Намаконов.

"В рамках "Премии Рунета" появилась номинация "Креативные индустрии". В этом году конкурс на присуждение общенациональной награды в области высоких технологий и интернета впервые проходит при поддержке Федерации креативных индустрий. Подать заявку могут организации и проекты, развивающие культурные и креативные направления, а также связанные с развитием творческих, досуговых и других видов деятельности", - рассказал Намаконов.

"Креативные индустрии" - одна из новых номинаций премии. Ее появление связано с современными тенденциями в мировой экономике, пояснили в пресс-службе ФКИ.

Креативные индустрии растут быстрее традиционных секторов экономики, показывая прирост на 10-15% в год. В частности, в период пандемии высокие показатели продемонстрировали проекты по производству аудио- и видеоконтента, игр и онлайн-услуг.

Глава ФКИ напомнил, что в сентябре 2021 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал концепцию развития креативных индустрий в крупных агломерациях, которая подразумевает реализацию конкретного комплекса мер до 2030 года. "Одна из целей этого плана: доля граждан, занятых в творческих профессиях, должна вырасти с текущих 4,6% до 15%. Участие ФКИ в "Премии Рунета" и создание специальной номинации, посвященной креативно-индустриальным проектам, отражает возрастающую роль сектора и его значительные перспективы", - отметил Намаконов.

"Цифровой век обозначил новые тренды и горизонты для креативного класса", - подчеркнул директор Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко, слова которого приводятся в сообщении. "И хочется верить, что наша премия в номинации "Креативные индустрии" найдет лучших из лучших, чтобы отметить не только прорывные проекты, но и их рыночный потенциал", - сказал Плуготаренко.

Номинироваться на "Премию Рунета" можно на официальном сайте награды, прием заявок продлен до 26 ноября 2021 года. Награждение лауреатов пройдет в Москве 7 декабря. Оператором конкурса выступает РАЭК при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Федерации креативных индустрий, координационного центра доменов RU/РФ и ключевых игроков Рунета.

О премии

Премия Рунета является общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета, поощряющей выдающиеся заслуги компаний-лидеров в области информационных технологий и электронных коммуникаций, государственных и общественных организаций, бизнес-структур, а также отдельных деятелей, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента сети Интернет - Рунета. Конкурс проводится с 2004 года.