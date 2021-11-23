Программу "Московское долголетие" начнут популяризировать человекоподобные роботы

ПЕРМЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Человекоподобные роботы "Алекс" и "Даша" будут привлекать жителей Москвы к участию в ряде оздоровительных проектов столицы. Среди них "Московское долголетие" и "Здоровая Москва", сообщил во вторник ТАСС директор по развитию компании "Промобот" Олег Кивокурцев.

"Посетителей флагманского офиса "Мои Документы" в Восточном округе Москвы будут встречать необычные сотрудники: антропоморфные роботы модели Robo-C. Одной из задач данных роботов является привлечение москвичей к проектам "Московское долголетие", "Здоровая Москва", "Спортивные выходные", "Москва - с заботой об истории" и других проектах центров госуслуг", - сказал собеседник агентства.

Для этого была создана специализированная лингвистическая база, благодаря которой роботы знают все детали программ, а также могут ответить на любые вопросы посетителей. Также разработчики создали уникальный интерфейс и интегрировали роботов с порталом mos.ru для оперативного обновления деталей программ.

Разработчики уверяют, что это первые в России "роботы-коллеги". Сразу два робота-двойника работают в одном месте и даже взаимодействуют друг с другом. Один робот имеет женскую внешность, второй - мужскую. Они копируют эмоции человека: могут двигать глазами, бровями, губами и другими "мышцами", общаться и отвечать на вопросы. Технология, разработанная в Promobot, а также собственная запатентованная конструкция позволяют воспроизводить более 600 вариантов микромимики человека.

Механические помощники будут сидеть за одним рабочим столом. Для удобства взаимодействие с роботами происходит через единый интерфейс: одна камера, один микрофонный массив и тачскрин-дисплей. Роботы самостоятельно распознают лицо и голос человека, а затем вступают в контакт.

Проект "Московское долголетие" открылся в 2018 году. Он направлен на создание сети бесплатного досуга для москвичей старшего поколения и расширение возможностей их участия в культурных, образовательных, физкультурных, оздоровительных и иных мероприятиях. Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. С того же года является резидентом "Сколково", занимается выпуском автономных сервисных роботов.