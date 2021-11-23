В РПЦ призвали СМИ концентрироваться на новостях о созидательных поступках россиян

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Средства массовой информации должны концентрироваться на новостях, отражающих добрые и созидательные поступки россиян, а не различный "негатив" и преступления. Такое мнение высказал во вторник глава информационной комиссии Московской епархии Русской православной церкви священник Александр Волков.

Таким образом он прокомментировал на пресс-конференции повышенный интерес в публичном пространстве к провокационным фотосессиям блогеров на фоне храмов и культурных объектов.

"Такого рода акции, действия всегда вызывают чрезвычайное внимание со стороны средств массовой информации. <...> Представители СМИ формируют сознание людей таким образом, что им это преподносится в качестве чего-то существенного и заметного. Лучше рассказать о том, как люди в "красных зонах" работают, как в хосписах помогают или еще что-то делают, но нет, у нас средства массовой информации занимаются тем, что мультиплицируют фотографии этих несчастных людей, которые вот так себя позиционируют", - сказал Волков.

Он добавил, что Церковь на подобные провокационные акции смотрит "с недоумением, с болью, с внутренним пониманием того, что эти вещи, которые происходят в обществе, отражают его состояние". По мнению священника, если бы общество, СМИ не проявляли интереса к подобным явлениям, то у их инициаторов "не возникало бы даже и мысли, что такого рода вещи можно совершать".

Ранее в Москве и Санкт-Петербурге произошло несколько случаев провокационных акций и фотосессий возле церквей, которые вызвали повышенный резонанс и были растиражированы рядом СМИ и в интернет-пространстве.