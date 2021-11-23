Число госпитализированных с ковидом сократилось на 10% в Смоленской области

ТАСС, 23 ноября. Количество госпитализаций пациентов с коронавирусом за 10 дней уменьшилось в Смоленской области на 10% . В регионе отмечается постепенная стабилизация эпидобстановки, в том числе после введения ограничительных мер, сообщил во вторник губернатор Алексей Островский на странице во "ВКонтакте".

"Благодаря действующим с конца октября ограничительным мероприятиям, введенным нами на основании рекомендаций и предписаний Роспотребнадзора, эпидситуация в регионе отчасти стабилизировалась. <...> За минувшие 10 дней количество госпитализаций уменьшилось почти на 10%", - сообщил Островский.

Он отметил, что ежедневно темп прироста инфицированных уменьшается на 5-7%, но все же остается достаточно высоким - от 560 до 580 случаев заражения. Самый большой уровень заболеваемости фиксируется среди жителей старше 65 лет. В инфекционных госпиталях региона развернуто 2,4 тыс. мест, доля свободного коечного фонда увеличивается. "Свободно 26% коечного фонда. Расход кислорода составляет 20 тонн в сутки", - добавил Островский.

По информации сайта стопкоронавирус.рф на 23 ноября, в Смоленской области с начала пандемии выявлено 75 162 случая заражения коронавирусом, из них 551 за последние сутки. Максимальное число - 599 - регистрировалось 1 и 4 ноября, затем началось постепенное снижение количества заражений. Выздоровели 52 642 человека, умерли 2 088 пациентов. Коллективный иммунитет составляет 47,6%.

В Смоленской области продолжают действовать обязательная самоизоляция для граждан старше 60 лет, которые не имеют прививку от ковида, масочный режим и социальное дистанцирование в общественном транспорте. Им также запрещено посещать массовые мероприятия и работать в очном режиме. Вход в заведения общепита, на массовые мероприятия, в учреждения культуры, торговые центры, салоны красоты, бани, физкультурные центры и ряд других организаций возможен при наличии сертификата о вакцинации, справки о перенесенном ковиде, ПЦР-теста или медотвода.