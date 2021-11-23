Студенческие стипендии в Дагестане увеличили в три раза

МАХАЧКАЛА, 23 ноября./ТАСС/. Власти Дагестана увеличили в три раза стипендии для студентов вузов республики. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе главы Дагестана.

"Глава республики Сергей Меликов подписал указ об увеличении размера стипендии с 1 января 2022 года. Для студентов вузов республики стипендия увеличена с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей, для аспирантов - с 1,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей; для дагестанских студентов, обучающихся в вузах г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, размер стипендии увеличен с 2 тыс. до 5 тыс. рублей",- говорится в сообщении.

По сообщению пресс-службы Меликова, также дано поручение об учреждении именных стипендий молодым ученым.

"Необходимо всячески развивать систему мер по стимулированию образовательной и научной активности молодежи. В целях привлечения молодежи в науку в рамках грантовой поддержки в июне текущего года подписан указ, которым увеличен размер грантов главы Республики Дагестан", - цитирует Меликова пресс-служба.