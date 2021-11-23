Светлана Светличная попала в нейрохирургическую реанимацию

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Актриса Светлана Светличная попала в реанимацию нейрохирургического отделения. Об этом во вторник сообщила ее внучка Мария Ивашова в эфире Первого канала .

Она рассказала, что договорилась о встрече со Светличной. Около подъезда, в котором живет актриса, Ивашова увидела машину скорой помощи. "Потом уже выяснилось у консьержа, что она [Светлана Светличная] попросила вызвать ей скорую помощь. Вышла, она в машине. Согласилась на госпитализацию. <…> Мы больше не общались, потому что ее положили в нейрохирургическую реанимацию", - сказала она.

В октябре Светличная пропала в Москве. В пресс-службе столичной полиции сообщили, что сын актрисы написал заявление о пропаже матери 24 октября. Сотрудники уголовного розыска нашли Светличную 26 октября в Москве.

Светлана Светличная - советская и российская актриса, заслуженная артистка РСФСР. Она снялась во многих фильмах, в том числе "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны", "Место встречи изменить нельзя".