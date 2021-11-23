В Петербурге выписали штрафов на 1 млн рублей за неправильную парковку во дворах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга после введения в июне ответственности за неправильную парковку автомобилей во дворах выписала нарушителям штрафы на общую сумму 1,1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"С начала получения ГАТИ инспекцией полномочия по привлечению к административной ответственности за нарушения размещения транспорта в городской бюджет поступил 1,1 млн рублей от автовладельцев, размещающих свои транспортные средства с нарушением правил благоустройства", - рассказали в пресс-службе.

Для физических лиц штраф за нарушение правил парковки во дворах составляет 3 тыс. рублей, в отличие от штрафов за нарушение ПДД скидка в 50% не предусмотрена.

В конце июня этого года в Петербурге систематизировали административную ответственность за хаотичное размещение транспортных средств во дворах, после чего сотрудники ГАТИ начали ежедневный мониторинг придомовых пространств. С августа ГАТИ начала эвакуировать автомобили, грубо нарушающие правила парковки во дворах.

В случае, если граждане заметили в своем дворе машину, находящуюся на газоне, спортивной, детской площадке или перегораживающую проезд, пешеходную дорожку и т. д., они могут сфотографировать нарушение и пожаловаться на него в ГАТИ.