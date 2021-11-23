Путин отметил значение неформальных контактов в германо-российских отношениях

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие организаторам и гостям торжественного мероприятия, посвященного 15-летию создания российского и германского координационных бюро в области молодежного сотрудничества. Телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"Значение таких прямых, неформальных контактов, настоящей народной дипломатии особенно велико на нынешнем - достаточно непростом - этапе двусторонних отношений. Представители молодых поколений россиян и немцев активно участвуют в разработке и реализации перспективных совместных проектов и программ в образовательной, научно-технической, культурной и других сферах. Регулярные обмены по линии вузов и школ предоставляют уникальные возможности для языкового обучения, для знакомства с богатой историей и современными реалиями России и Германии", - отметил Путин.

Президент подчеркнул, что за время своего существования эти структуры в полной мере доказали свою востребованность и эффективность, помогали обеспечивать конструктивный диалог между важнейшими составляющими гражданских обществ двух стран. "Рассчитываю, что деятельность организаций, координирующих молодежное сотрудничество, останется и впредь столь же активной, будет способствовать упрочению взаимопонимания и доверия между нашими народами", - добавил он.

Российско-германское молодежное сотрудничество осуществляется в рамках соглашения между Россией и ФРГ в области молодежного сотрудничества, подписанного 21 декабря 2004 года. В среднем каждый год проходит около 600 двусторонних молодежных встреч с участием 17 тысяч человек.