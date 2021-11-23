Ученые с арестованного в Дании судна "Академик Иоффе" вернутся в Калининград 24 ноября

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российские ученые, работавшие на научно-исследовательском судне (НИС) "Академик Иоффе", которое было арестовано в Дании в начале ноября, вернутся в Калининград 24 ноября. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минобрнауки РФ.

"На борт научно-исследовательского судна "Академик Николай Страхов" перемещена научная группа в полном составе (23 человека) и частично члены экипажа (11 человек). Перемещение прошло успешно, в настоящий момент "Академик Николай Страхов" направляется в Калининград. По сообщению главы научной экспедиции Елены Ивановой, ученые и команда судна "Академик Иоффе" чувствуют себя хорошо и обеспечены всем необходимым. Прибытие группы планируется на 24 ноября", - говорится в сообщении.

Согласно сайту с данными о навигации судов MarineTraffic, прибытие запланировано на 7:00 24 ноября.

4 ноября посольство РФ в Дании сообщило, что 1 ноября при бункеровке на рейде порта Скаген датскими властями было задержано научно-исследовательское судно "Академик Иоффе", изъяты судовые документы. Арест судна осуществлен в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны.

Посольством получены и переданы в МИД России копии судебных решений, на основании которых произведено задержание. Дипмиссия находится в контакте с МИД Дании. По информации российского посольства в королевстве, иск, на основании которого в Дании задержано судно "Академик Иоффе", подала компания One Ocean Expeditions Ltd из-за его предыдущей деятельности.

Ранее Минобрнауки РФ создало специальную комиссию для проверки фактов, связанных с арестом судна "Академик Иоффе" в порту Скаген.