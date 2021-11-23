Регулятор ЕС получил заявку на регистрацию препарата Lagevrio для лечения ковида

ГААГА, 23 ноября. /ТАСС/. Европейское агентство лекарственных средств (EMA) получило заявку на выдачу регистрационного удостоверения для препарата Lagevrio (торговое название молнупиравира) для лечения пациентов с COVID-19. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении регулятора ЕС.

"EMA проведет оценку преимуществ и рисков Lagevrio по ускоренному графику и может выдать свое заключение в течение нескольких недель, если представленные данные достаточно полные и демонстрируют эффективность, безопасность и качество лекарства", - подчеркнули в агентстве.

Lagevrio разработан американскими компаниями Merck и Ridgeback Biotherapeutics.

19 ноября европейский регулятор выдал рекомендацию по использованию этого лекарства. В соответствии с ней препарат может использоваться для лечения взрослых пациентов, которым не требуется кислородная поддержка и которые подвержены повышенному риску развития тяжелой формы коронавирусной инфекции. Лекарство должно применяться как можно скорее после выявления заболевания и не позднее, чем через пять дней после появления первых симптомов. Препарат не рекомендован беременным женщинам.

Выдачу рекомендации для лекарства, не одобренного в ЕС, в EMA пояснили необходимостью поддержки национальных властей, которые могут принять решение по использованию Lagevrio до выдачи регистрационного удостоверения, например в чрезвычайных обстоятельствах, в свете роста заболеваемости и смертности от коронавируса.