Возведение нового моста через Неву в Петербурге могут завершить в 2028 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Строительство нового разводного моста через реку Неву в Петербурге в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай планируется завершить в 2028 году. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства города.

"Возведение моста планируется в 2023-2028 годах. Проект станет частью внутреннего полукольца поэтапно формирующейся магистрали, которая соединит северные и южные районы Петербурга в обход центра", - говорится в сообщении.

Проект строительства указанного разводного моста во вторник был представлен на заседании совета по сохранению культурного наследия при правительстве Санкт-Петербурга. Члены совета его поддержали.

Новый мост позволит улучшить транспортное сообщение для 800 тысяч человек, проживающих на левом и правом берегах Невы. По Большому Смоленскому мосту, который будет иметь шесть полос движения, будет пущен общественный транспорт, что существенно улучшит пассажирское сообщение в этой части города. Мост будет иметь легкие арочные пролеты, которые продолжат традиции исторических переправ города.

Проектирование переправы выполнено за счет инвестиционных средств. Строительство предполагает использование налоговых поступлений компании "Газпром" в бюджет города.