Журналистам Северного Кавказа расскажут о современных медиа на мастер-классе в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 23 ноября./ТАСС/. Мастер-класс для журналистов, пишущих о Северо-Кавказском федеральном округе, а также представителей пресс-служб СКФО пройдет 25-26 ноября в выставочном центре "МинводыЭкспо" в Пятигорске. Участникам расскажут о современных медиа.

Мастер-класс "Современные медиа: как создавать качественный контент и работать с аудиторией" организован Министерством экономического развития Российской Федерации и информационным агентством ТАСС.

"Мы рады, что несмотря на трудную эпидемиологическую обстановку мы все же проводим ежегодный мастер-класс для региональных журналистов. В этом году программа очень насыщенная: участников ждут лекции о работе в печатных СМИ и на телевидении, воркшопы о том, как продвигать информационные сообщества в социальных сетях, и лучшие PR-кейсы. Надеемся, эта информация позволит усовершенствовать им свои профессиональные навыки", - отметил заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Андрей Соколов.

Генеральный директор PR-агентства Fields4e Екатерина Иванова расскажет участникам мероприятия о трендах и инструментах в работе PR-специалиста и сотрудников пресс-служб. Менеджер проекта СРК АНО "Национальные приоритеты" Елена Ермошкина поделится лайфхаками по продвижению национальных проектов и эффективному взаимодействию СМИ и пресс-служб с помощью системы сбора и распределения контента.

Главный редактор медиасообщества "Планерка", бывший главред газеты "Ревдинский рабочий" Евгений Зиновьев на примерах изданий участников мастер-класса проиллюстрирует принципы работы региональных редакций. Медиаменеджер и специалист в сфере социальных медиа Илья Лочканов расскажет участникам о тонкостях работы медиа в социальных сетях, ведущая канала RTVI, преподаватель Высшей школы экономики Варвара Макаревич - о роли телевидения в эпоху новых медиа. Медиаэксперт, главный редактор "Делобанка" Алексей Березовой объяснит, как использовать опыт бренд-медиа в региональной журналистике.

Мастер-класс для журналистов и представителей пресс-служб округа проводится в пятый раз, впервые мероприятие состоялось в 2016 году, затем в 2017 году - в Грозном, в 2019 году мастер-класс проходил в Махачкале в рамках форума "Медиавстреча на Северном Кавказе". В 2020 году региональные журналисты посетили два профильных мастер-класса: первый с успехом прошел в "МинводыЭкспо" 6-7 октября, а второй 11-12 ноября. Все участники отмечали высокий уровень профессионализма приглашенных спикеров и актуальность заявленных тем.