В ОНК считают, что ректору Шанинки может потребоваться госпитализация

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергею Зуеву, который помещен в медсанчасть СИЗО, может потребоваться госпитализация из-за ухудшения состояния здоровья. Об этом ТАСС рассказал член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александр Хуруджи, который посетил Зуева в "Матросской тишине".

"В медсанчасти Зуев пройдет обследование. Насколько мне известно, родственники консультируются и собирают справки для корректировки протокола лечения, так как, судя по его [артериальному] давлению, принимаемых препаратов не достаточно. Также готовят ходатайство о допуске нескольких профильных медицинских специалистов в связи с ухудшением его состояния", - сказал Хуруджи.

По его словам, помощь профильных медиков, если их в учреждение допустят, возможно, позволит стабилизировать состояние Зуева. "Но его последующая госпитализация и стационарное лечение необходимы в самое ближайшее время. К здоровью Зуева все больше вопросов", - сказал правозащитник.

Ранее сообщалось о переводе Зуева в медсанчасть "Матросской тишины" для обследования. У него проблемы с сосудами, гипертония и атеросклероз. Незадолго до ареста он перенес операцию на сердце.

Уголовное дело, по которому проходит Зуев, возбуждено по факту хищения мошенническим путем денег, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование". По делу были арестованы экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко, а также исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Все они содержатся под стражей. Никто из них вину не признает.