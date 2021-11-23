Подростки в Свердловской области со студенческим билетом смогут посещать ТЦ без взрослых

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Подростки в Свердловской области смогут проходить в ТЦ без взрослых при наличии студенческого билета. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram.

Ранее несовершеннолетним было запрещено проходить в торговые центры без сопровождения взрослых, у которых есть QR-код. Ограничение было введено для предотвращения распространения ковида в регионе.

"Вход в ТРЦ будет доступен уральцам младше 18 лет, если у них есть студенческий билет", - написал губернатор.

Он уточнил, что вакцинированные первым компонентом смогут проходить в зоны, свободные от ковида, до 15 января. Ранее предполагалось, что такие правила будут действовать до 1 декабря.

В Свердловской области действует система QR-кодов для посещения большинства общественных мест и обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. По данным на 23 ноября, в регионе за сутки зарегистрирован 741 случай заражения коронавирусом. Общее количество заболевших за всю пандемию - 174 225, выписаны 153 475 человек, умерли 8 197. По данным главного государственного санитарного врача по Свердловской области Дмитрий Козловских на 22 ноября, в регионе привито 43,1% от всего населения.