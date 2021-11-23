В Чечне собирают архивные материалы для увековечения памяти национальных героев

ГРОЗНЫЙ, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Чеченской Республики активизировали работу по поиску и созданию архивной базы об исторических событиях и национальных героях чеченского народа. Об этом ТАСС сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев.

"Мы поставили перед собой большую задачу по сбору данных о личностях, оставивших неизгладимый след в истории народа. Это наш первый Президент, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров, а также национальные герои, сказания о которых веками передаются из уст в уста. К сожалению, из-за военных действий на территории региона часть архива утеряна, что значительно усложняет работу, но мы осознаем важность задачи и то, что в будущем благодаря приложенным сегодня усилиям нам удастся создать прочный фундамент из достоверных фактов", - отметил он.

По его словам, в 2020 году Академия наук ЧР издала двухтомник, который охватывает X-XXI века и содержит очерки о 274 выдающихся личностях чеченского народа. "На данном этапе по поручению Главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова ведется поиск и посещение их могил, для того чтобы, в том числе, поставить точку в многолетних спорах историков о том, где и как они похоронены. После снятия ограничений, связанных с пандемией, специалисты отправятся в архивы Грузии, Турции, Иордании, Ирана, Франции и, соответственно, Российской Федерации для поиска необходимых данных", - рассказал Дудаев.

Он отметил, что накануне при помощи потомков удалось найти место захоронения Бейбулата Таймиева - политического и военного деятеля первой трети XIX века. "Глава ЧР инициировал важную миссию по сохранению истории народа для того, чтобы она не потерялась в веках. Материалы, которые нам удастся найти, лягут в основу документальных и художественных изданий, больших телевизионных и интернет-проектов", - рассказал глава ведомства.