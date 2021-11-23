Участникам форума в КЧР расскажут об организации межнационального диалога

ЧЕРКЕССК, 23 ноября. /ТАСС/. Региональный молодежный форум "Межкультурный диалог" пройдет на курорте Архыз в Карачаево-Черкесии (КЧР) 25-28 ноября. Спикеры расскажут 50 участникам о развитии диалога в сфере межнациональных отношений и профилактике экстремизма, рассказал ТАСС министр КЧР по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Альберт Кумуков.

"Для укрепления межнациональных отношений определен ряд крупных мероприятий, которые мы планируем провести. С 25 по 28 ноября состоится форум "Межкультурный диалог" с участием 50 молодых людей - жителей Карачаево-Черкесии разных национальностей из разных сфер. Это студенты ведущих вузов республики, обучающиеся в Карачаево-Черкесском исламском институте имени имама Абу Ханифы, в медресе села Учкекен, также работающая молодежь", - сказал Кумуков.

Он отметил, что основными темами форума станут межэтнические отношения, профилактика экстремизма в молодежной среде, сохранение этнокультурного и языкового разнообразия региона. В рамках мероприятия будут организованы выставки тематических проектов, пленарные заседания, круглые столы и лекции, тренинги и мастер-классы.

Спикерами и тренерами форума выступят преподаватели ведущих российских федеральных и региональных вузов, представители различных министерств и ведомств КЧР, государственных агентств по национальной политике и предприниматели. Помимо основных тем форума, спикеры расскажут участникам об основах написания проектов, научат командообразованию и дизайн-мышлению.

КЧР - один из самых многонациональных регионов РФ, в котором проживают представители около 100 народов, пять из которых - абазины, ногайцы, карачаевцы, русские и черкесы - являются субъектообразующими этносами.